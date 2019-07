Steam Fiyatı 18 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Boş kalan kısa zamanlarımızı değerlendirmek için bazı durumlarda oyunlara başvurabiliyoruz. Bu tür oyunlardan birisi ve aynı zamanda başında uzun saatler geçirtecek kadar eğlenceli de olan video oyunu FootLOL: Epic Fail League, IndieGala üzerinde kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Not: IndieGala'da dağıtılan bu oyun DRM-free olarak dağıtılmaktadır. Oyunu Steam kütüphanenize ekleyemezsiniz. İndirmiş olduğunuz oyunu dilediğiniz yere taşıyabilir ve dilediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

FootLOL: Epic Fail League nasıl edinilir?

İlk adım olarak buradan oyunun dağıtımının gerçekleştirildiği IndieGala sayfasına gidin.

Açılan sayfanın ortalarında bulunan LOGIN TO ADD TO YOUR LIBRARY butonunun hemen altındaki Direct Download (Win) yazısına tıklayın.

Minimum oyun gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8



İşlemci: 1,6 GHz



Bellek: 1 GB RAM



DirectX: Sürüm 9.0



Depolama: 107 MB kullanılabilir alan

Yukarıdaki adımları gerçekleştirdiğinizde oyunun dosyalarının bulunduğu footlol-epic-fail-league_win.zip isimli dosya inmeye başlayacak. Toplamda 31,5 MB boyuta sahip olan sıkıştırılmış arşiv dosyası indikten sonra bu dosyayı sağ tıklayarak arşivden çıkartın. Daha sonrasında çıkarttığınız klasörün içerisinde bulunan FootLOL.exe ile oyunu kuruluma ihtiyaç kalmadan oynayabilirsiniz.