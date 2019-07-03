Steam Fiyatı 11 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Kısa süreliğine oyunculara sunulan ücretsiz oyun fırsatlarında bugün yepyeni bir oyunla daha karşınızdayız. Steam platformunda 11 TL olarak ücretlendirilen video bulmaca oyunu klasmanındaki Back To Bed'de ana karakterimiz uyurgezer Bob'u güvenli bir şekilde yatağına götürmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek içinse öncelikle oyunu indirmemiz gerekiyor.

Back To Bed nasıl edinilir?

İlk adım olarak buradan oyunun kendi IndieGala sayfasına gidin.

Açılan sayfanın orta kısımlarında bulunan LOGIN TO ADD LIBRARY yazısının hemen altındaki Direct Download (Win) butonuna tıklayın.

İndirmesi başlayan 465 MB boyutundaki back-to-bed_win.zip sıkıştırılmış arşivini çıkartın. Çıkarttığınız arşiv klasörünün içerisinde bulunan Setup.exe ile oyunu bilgisayarınıza yükleyin. Yükleme tamamlandığında oyunu dilediğiniz gibi oynayabilir ve vaktinizi bu sürükleyici oyun ile eğlenceli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

IndieGala ile edineceğiniz oyunların DRM-free olması sebebiyle süresiz bir şekilde barındırabileceğinizi unutmayın.

Hatırlatma Notu: Steam'deki yaz indirimleri devam ediyor. Bu yüzden Back to Bed'in şu anki Steam fiyatı 2,20 Türk Lirasıyken, 9 Temmuz itibarıyla tekrar 11 liraya çıkacak.