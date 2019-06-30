Steam Fiyatı 11 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Oyuncuların sabırsızlıkla bekledikleri ve anbean takip ettikleri kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlar serimizde bugün bir IndieGala fırsatıyla karşınızdayız. Oyunları ücretsiz yaptığında direkt kurulum dosyasının indirilmesine olanak tanıyan IndieGala, macera video oyunu Ceville'i ücretsiz olarak kullanıcılara sundu.

Ceville nasıl edinilir?

İlk adım olarak buradan oyunun kendi IndieGala sayfasına gidin.

Açılan sayfanın ortalarında bulunan LOGIN TO ADD LIBRARY yazısının hemen altında bulunan Direct Download (Win) butonuna tıklayın.

Butona tıklamanızla beraber oyunun kurulum dosyasının indirmesi başlayacaktır. Oyunun kurulumunu gerçekleştirmek için indirdiğiniz ceville_win.zip sıkıştırılmış arşivini çıkartın. Çıkarttığınız dosyanın içerisinde bulunan Setup.exe ile oyunun kurulumunu gerçekleştirip video oyun dünyasına giriş yapabilirsiniz. Oyunun dosyalarını sonsuza kadar kalıcı olarak saklayabilirsiniz.