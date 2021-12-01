Steam Deck nedir? Steam Deck konsol mu, PC mi? Steam Deck özel oyunu olacak mı?

Nintendo Switch'e rakip olarak piyasaya sürülecek olan Valve'ın geliştirdiği Steam Deck belirli bölgelerde ayırtılabilir. Steam Deck'in gönderimine Şubat 2022'de başlanacak. Belirtilen sürümlerde şu anlık stok bulunmadığı durumundan dolayı müşteri başına bir adet sipariş verilebilmektedir. Peki Steam Deck nedir? Steam Deck PC mi Konsol mu? Steam Deck'e özel oyun olacak mı? İşte detaylar…

STEAM DECK NEDİR?

Steam Deck, Valve şirketi tarafından geliştirilen bir el bilgisayarıdır. Steam Deck'in üç farklı sürümü bulunacaktır. Tam olarak olmasa cihazın Nintendo Switch e rakip olarak çıktığı düşünülmektedir. Switch'in aksine bu cihaz konsol değil ve "el bilgisayarı" olarak duyruldu. Verilen bilgilerin arasında eğer kullanıcı isterse Steam OS u kaldırıp yerine herhangi bir işletim sistemi kurabileceği ve bu sayede normal bilgisayarlardan bir farkı olmadığı belirtildi.

STEAM DECK ÖZEL OYUN OLACAK MI?

Valve, kullanıcıların istedikleri gibi hali hazırda var olan Steam kütüphanelerini kullanabileceğini ve oyunlar için tekrardan ücret talep edilmeyeceğini belirtti. Valve, Steam Deck'e özel oyun olmayacağını doğruladı. Şirket web sitesindeki meraklı oyun geliştiricilerinin ve yayıncıların sorularını kapsayan SSS bölümü aracılığıyla yaptı.

Steam Deck, Nintendo Switch veya Nintendo Switch OLED'den çok daha fazla güç sunarak AAA oyunlarını 60Hz'de oynamasını sağlıyor. Steam Deck bir Linux varyantı çalıştırırken, Windows oyunlarını da oynayabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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