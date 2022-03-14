Steam Deck'lere Windows müjdesi geldi

Valve, Steam Deck'in bir bilgisayar olduğunu hatırlatarak diğer her bilgisayara olduğu gibi bu aygıta da istediğiniz uygulama ve işletim sistemini yükleyebileceğini söyledi. Windows yüklemek istiyorsanız için ek olarak birkaç sürücüye ihtiyacınız olacak ve bunu yüklemek için Valve, bir makale yayınladı.

Steam Deck'e şu anlık sadece Windows 10 yüklenirken Windows 11'in geliştirme aşamasında olduğunu ve yakında çıkacağı açıklandı. Ancak, Windows 10'u yüklerseniz Steam Deck'in kendi işletim sistemini geride bırakmış olacaksınız. Deck'ler şu anlık çift ön yükleme yapmaya izin vermiyor.

Valve, yaptığı duyuruda Windows'u yükleyen kullanıcılar için beğenmedikleri takdirde terkardan SteamOS'a geri dönebileceklerini de açıkladı.

Ancak Valve, gönderisinde Steam Deck'in çift önyüklemeli işletim sistemi özelliklerine sahip olduğundan bahsetmişti. Çift önyükleme sihirbazı henüz hazır değil, ancak daha sonraki bir tarihte geldiğinde, oyuncular hangi işletim sistemini önyüklemek istediklerini seçebilir.