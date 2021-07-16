Steam Deck fiyatı ne kadar? Valve Steam Deck özellikleri! Steam konsolu ne zaman çıkacak, Türkiye'de var mı?

Valve, dün akşam saatlerinde Steam'in resmi Twitter hesabından yeni taşınabilir konsolu Steam Deck'i tanıttı. Steam Deck'in Nintendo'nun Switch ve Switch Pro konsollarına rakip olması bekleniyor. Peki, Steam Deck Türkiye fiyatı ne kadar? Steam Deck ne zaman çıkacak, Türkiye'de var mı? Steam Deck özellikleri neler? İşte detaylar!

Steam Deck fiyatı ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Valve tarafından tanıtılan Steam'in konsolu kısa sürede gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Valve Steam Deck fiyatı ve özellikleri sosyal medya hesaplarında duyuruldu. Peki, Steam konsolu ne zaman çıkacak? Steam Deck Türkiye'de var mı? İşte, Valve Steam Deck'e dair merak edilen soruların yanıtları...

VALVE STEAM DECK ÖZELLİKLERİ

Steam Deck, 7 inç 1280x800 piksek dokunmatik bir ekrana sahip olacak. Yerleşik ivmeölçer ile hareketli kontrol altyapısı sunan Valve, kullanıcılarına microSD üzerinden artırılabilir hafıza imkanı da sunuyor. Ayrıca konsol, SteamOS işletim sistemini kullanacak. Steam OS 3.0 versiyonunu kullanacak olan Steam Deck'in özellikleri şu şekilde;

İşlemci: AMD APU Zen 2 2,4 - 3,5 GHz

Ekran Kartı: AMD APU 8 RDNA 1.0 - 1,6 GHz

RAM: 16 GB LPDDR5

Depolama: 64 GB eMMC - 256 GB NVME SSD - 512 GB yüksek hızlı NVME SSD

Ekran: 1280x800 60 Hz Dokunmatik LCD

Pil: 40 WHr (Tam olarak kaç mAh olduğu açıklanmadı)

Steam Deck'in resmi internet sitesinde verilen bilgilere göre Valve'ın yeni taşınabilir konsolu, dokunmatik ekran, analog tuşlar, dokunmatik yüzeyler, kontrolcüler ve hatta klavye fare bile destekleyecek.

Tanıtılan bu özelliklere bakıldığında Steam Deck, potansiyel rakibi Nintendo Switch'ten çok daha yüksek bir performans sağlayacak gibi görünüyor.

STEAM DECK FİYATI NE KADAR?

Uzun süredir oyuncular arasında Valve'ın yeni bir konsol geliştirdiği söylentileri ortaya dolaşıyordu. Daha önce ortaya çıkan bir sızıntıya göre "SteamPal" olarka isimlendirileceği söylenen konsolun tanıtımı yapıldı. Steam resmi Twitter hesabında yapılan duyuru ile Steam Deck'in satış fiyatı da açıklandı.

Steam Deck, depolama özelliklerine göre 3 farklı fiyatlandırma seçeneği ile kullanıcılarla buluşacak. 64 GB'lık Steam Deck 399 dolar, 256 GB'lık Steam Deck 529 dolar ve 512 GB'lık Steam Deck ise 649 dolardan satışa sunulacak.

STEAM DECK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Valve'ın yeni teknolojik girişimi olan Steam Deck, bilgisayarlarmızdaki Steam deneyimini taşınabilir hale getirmeye hazırlanıyor. Konsolun genel tasarımına bakıldığında klasik Nintendo konsollarından bir farkı olmadığı görülüyor. Peki, Valve'ın dün akşam saatlerinde tanıttığı Steam Deck ABD ve Türkiye pazarında ne zaman çıkış yapacak?

Konsolun çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklamamış olsa da, tahminler 2021'in Aralık ayını işaret ediyor. ABD'de çıkacak olan cihazın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.