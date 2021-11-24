Steam'de yıl sonuna doğru indirimler devam ediyor
PC oyuncularının yüzünü güldürecek Steam indirimleri devam ediyor.
Valve Corporation tarafından geliştirilen bir dijital dağıtım, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan bir platformdur. Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır.
Steam'de devam eden indirimlerde %90'a varan indirimler yer almaktadır. Yayıncı indirimlerinin yanı sıra Steam'de özel indirimler de yapılmaktadır. Bu hafta yer alan indirimlerde yeni çıkan oyunlar, çok satanlar, şu anda oynanan ve indirime giren ve ön sipariş oyunlarında indirim bulunmaktadır.
PC kullanıcıları için Steam'de indirime giren oyunları sizler için listeledik. İşte indirime giren oyunlar.
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STEAM'DE İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR
- Myth of Empires – 89,10 TL
- Back 4 Blood – 174,30 TL
- FIFA 22 – 251,99 TL
- Necromunda: Hired Gun – 117,80 TL
- Days Gone – 167,40 TL
- Death Stranding 119,70 TL
- Horizon Zero Dawn Complete Edition – 137,50 TL
- Hearts of Iron IV: Ultimate Bundle – 128,35 TL
- Arma 3 – 24,75 TL
- Marvel's Avengers – 98,00 TL
- Madden NFL 22 – 209,99 TL
- OUTRIDERS – 95,37 TL
- ICARUS – 45,00 TL
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