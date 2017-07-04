Steam'de Windows 10 Rekoru!

Geçtiğimiz birkaç ayda, Steam'deki Windows 10 kullanıcıları ya düşüyordu ya da yerinde sayıyordu. Bu ay ise görünüşe bakılırsa Windows 10 kaybettiği alanları geri alıyor. %51.23 ile şu ana kadarki en yüksek orana ulaştı.



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Steam'in Haziran 2017 donanım raporuna göre, Windows 10'un 64-bit sürümü kullanıcıların %50.33'ü tarafından kullanılırken, 32-bit sürümü %0.90'ı kullanıyor. Bu toplam olarak %51.23 ediyor. Bu Nisan ayında açıklanan %51.20'den sadece birazcık fazla olsa da, yine de şu ana kadarki en yüksek oran olmayı başarıyor.



Bu arada da, Windows 7 kullanıcıları geçen ayki %36.75'ten %36.14'e düştü. Windows 10 hariç Windows'un tüm versiyonları düşüş yaşarken, genel olarak Windows kullanıcıları yine de %96.24'e yükseldi.







Diğer yandan, Apple'ın OS X'i ufak bir düşüş yaşadı ve %2.95 oldu. MacOS 10.12.5, kullanıcılarında yükselme yaşayan tek sürümdü. Linux ise %0.72 ile masaüstünde yine pek başarı elde edemedi.



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Donanıma gelince, istatistikler bir süredir gördüğümüz trendleri doğruladı. 8GB RAM en çok kullanılan bellek şekli, ve ana ekran ve çoklu ekran kurulumları için çözünürlük sırasıyla 1920 x 1080 ve 3840 x 1080'di.



Bu rapor ilginç istatistikler gösterse de, bu verilerin Steam'in isteğe bağlı kullanıcı anketlerine bağlı olduğunu ve gerçek durumu tam olarak yansıtmayabileceğini unutmamak gerek.



