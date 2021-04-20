Steam'de It Takes Two rüzgarı esiyor
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Steam'de It Takes Two rüzgarı esiyor

Steam'de It Takes Two rüzgarı esiyor
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Hazelight Studios tarafından tasarlanan platform oyunu It Takes Two, Steam platformunda en çok satan oyunlar kategorisinde birinciliği ele almış durumda. Steam en çok satan oyunlar dikkat çekmeye devam ediyor!

Karakter dizaynları, oynanış tarzı ve hikayesi ile It Takes Two, oyununun hakkını veriyor demek mümkün. İsveçli Hazelight tarafından geliştirilen oyun, Steam'de en çok ilgi gören oyunlar listesine girmeyi başardı.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı It Takes Two'da ikiye ayrılan oyun ekranı ile yan yana veya çevrimiçi ortak oyun arasından dilediğinizi seçebiliyorsunuz. Oyunda mesafe kat etmek için çabanın ön planda olduğu oyun içinde sürekli işinizi zorlaştırmak için önünüze çeşitli engeller çıkmakta.

IT TAKES TWO FİYATI

Valheim, Forza Horizon 4 ve Sea of Thieves gibi yapımcılarının olduğu Steam platformunda en çok satan oyunlar kategorisinde birinciliğe yükselen It Takes Two 279,99 TL olarak sunuluyor. Aksiyon-macera türündeki oyun; Windows, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/ S için 26 Mart 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.

IT TAKES TWO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i3-2100T or AMD FX 6100
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 or AMD R7 260x
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5 3570K or AMD Ryzen 3 1300x
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 980 or AMD R9 290X
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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