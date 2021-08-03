Steam'de Call of Duty serisi indirime girdi!
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Steam'de Call of Duty serisi indirime girdi!

Steam'de Call of Duty serisi indirime girdi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Activision tarafından geliştirilen, dünyanın en popüler FPS oyunlarından olan Call of Duty serisinin birçok oyunu Steam'de yüzde 50'ye varan indirime girdi. Steam'de indirime giren Call of Duty oyunlarının listesi!

Kaliforniya merkezli Acticision tarafından geliştirilen, dünyanın en popüler FPS oyunlarından olan Call of Duty serisinin birçok oyunu Steam'de indirime girdi.

Steam, Call of Duty serisi için %50'ye varan indirim etkinliğini başlattı. Sınırlı süre için yüzde indirimde yer alacak serinin popüler oyunlarının yanı sıra,DLC içerikleri de etkinliğe dahil edildi. Steam'e özel olarak sunulan Call of Duty serisinin indirimleri 9 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Steam'de Call of Duty serisine özel indirimlere ulaşmak için buraya tıklayınız.

STEAM'DE İNDİRİME GİREN CALL OF DUTY OYUNLARI

  • Call of Duty: Modern Warfare 3 - 49,50 TL
  • Call of Duty: Modern Warfare 2 - 36,75 TL
  • Call of Duty: Modern Warfare - 24,50 TL
  • Call of Duty: Black Ops III - 125,40 TL
  • Call of Duty: Black Ops II - 57,50 TL
  • Call of Duty: Black Ops - 49,50 TL
  • Call of Duty: WWII - 104,50 TL
  • Call of Duty 4: Modern Warfare - 24,50 TL
  • Call of Duty: Ghost - 69,50 TL
  • Call of Duty: Infinite Warfare - 104,50 TL
  • Call of Duty 2 - 34,75 TL
  • Call of Duty: Modern Warfare Remastered - 123,00 TL
  • Call of Duty: World at War - 36,75 TL
  • Call of Duty - 34,75 TL
  • Call of Duty: Franchise Collection - 1.515,65 TL
  • Activision Collection - 1.807,76 TL
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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