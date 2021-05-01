Steam'de Altın Hafta indirimleri başladı! Öne çıkan indirimli Japon oyunları nelerdir?
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Steam'de Altın Hafta indirimleri başladı! Öne çıkan indirimli Japon oyunları nelerdir?

Steam'de Altın Hafta indirimleri başladı! Öne çıkan indirimli Japon oyunları nelerdir?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Oyun platformları kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Steam yeni indirim döneminde Altın Hafta kampanyası kapsamında Japon yapımı oyunlarda önemli indirimleri başlattı. Steam Altın Hafta indiriminde hangi oyunlar var?

Valve, Steam'de heyecanla beklenen Altın Hafta indirimlerini bugün itibarıyla başlattı. Yaklaşık bir hafta boyunca devam edecek kampanya sürecinde önemli yapımlar büyük çaplı indirime girdi.

Altın Hafta Japonya'da her sene nisanı mayısa bağlayan ve ulusal Japon bayramını içeren haftayı simgeleyen bir tatil dönemi olduğu için Steam indirimlerinde de Japon teması görülüyor. İndirime giren oyunların neredeyse tamamı Japon yapımı. İndirim haftasında dikkat çeken oyunlardan bazıları şu şekilde: Tekken 7, Death Stranding, Ace Combat 7, Yakuza serisi ve Monster Hunter World.

Altın Hafta indirimleri 6 Mayıs 20:00'da sona erecek. İndirime giren oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

STEAM ALTIN HAFTA İNDİRİMLERİ

  • Tekken 7- 17,85 TL
  • Dragon Ball FighterZ - 26,85 TL
  • Death Stranding - 159,60 TL
  • Nier Automata - 66,50 TL
  • Tales of Berseria - 22,35 TL
  • Ace Combat 7 Skies Unknown - 49,75 TL
  • Yakuza Kiwami 2 - 54,50 TL
  • Persona 4 Golden - 69,30 TL
  • Code Vein - 82,17 TL
  • Project Cars - 119,60 TL
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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