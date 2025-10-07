Steam çöktü mü? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var 7 Ekim Salı?

Platforma erişim sağlayamayan kullanıcılar, sosyal medyada "Steam çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Oyuncular, Steam'e bağlanmakta güçlük çekerken bazı kullanıcıların indirme, internet sitesi ve satın alma işlemlerinde hata mesajları aldığı belirtildi. Peki, Steam neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman çözülecek? İşte 7 Ekim'de yaşanan kesintiye dair tüm ayrıntılar…

STEAM NEDİR?

Steam, dijital oyunlar, yazılımlar ve çeşitli içeriklerin çevrim içi olarak satın alınabildiği, indirilebildiği ve oynanabildiği popüler bir platformdur. Valve Corporation tarafından geliştirilip 2003 yılında kullanıma sunulan Steam, günümüzde milyonlarca oyuncuya hizmet vermektedir. Platform, kullanıcılarına geniş bir oyun kütüphanesi, otomatik güncelleme desteği, çok oyunculu oyun bağlantısı ve topluluk özellikleri gibi birçok imkan sunar.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Son saatlerde gelen kullanıcı raporları, Steam'de erişim ve bağlantı sorunları yaşandığını gösteriyor. Oyuncular platforma girişte, oyun indirme ve satın alma işlemlerinde gecikme veya hata mesajları aldıklarını bildiriyor. Şirket tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hata raporu: