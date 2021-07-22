Steam çöktü mü? 22 Temmuz Steam çöktü mü, neden açılmıyor? Steam erişim sorunu mu var? DNS hatası mı veriyor?
22 Temmuz Perşembe günü Steam'a girmek isteyen kullanıcılar erişim problemi ile karşılaşıyor. Steam'a giren kullanıcılar Service Unavailable ve DNS failure hataları alıyor. Peki, Steam çöktü mü? Steam neden açılmıyor? İşte detaylar...
Steam masaüstü ve mobil uygulamada hata mı var? Steam'a girmek isteyen kullanıcılar açılmama problemi ile karşılaşıyor. Peki Steam ne zaman düzelecek? Steam çöktü mü? Steam neden hata veriyor?
STEAM ÇÖKTÜ MÜ?
22 Temmuz Perşembe günü Steam'a girmek isteyen kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Bazı kullanıcılar Steam resmi sitesine girildiğinde yukarıdaki gibi "Service Unavailable-DNS failure" hatası alıyor. Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Fakat hatanın Türkçe karşılığı "Hizmet Kullanılamıyor - DNS hatası" demektir. Steam'ın en kısa zamanda düzelmesi bekleniyor.
GÜNCELLEME
Geçtiğimiz saatlerde verilen hata an itibariyle düzelmiş görülmektedir. Hatanın sunucu kaynaklı olduğu düşünülüyordu.
Steam erişimler açıldı.