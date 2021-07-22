Steam çöktü mü? 22 Temmuz Steam çöktü mü, neden açılmıyor? Steam erişim sorunu mu var? DNS hatası mı veriyor?

22 Temmuz Perşembe günü Steam'a girmek isteyen kullanıcılar erişim problemi ile karşılaşıyor. Steam'a giren kullanıcılar Service Unavailable ve DNS failure hataları alıyor. Peki, Steam çöktü mü? Steam neden açılmıyor? İşte detaylar...