Steam çöktü mü? 2021 Oyuncuların favori plataformu Steam'e neden girilmiyor?
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Steam çöktü mü? 2021 Oyuncuların favori plataformu Steam'e neden girilmiyor?

Steam çöktü mü? 2021 Oyuncuların favori plataformu Steam'e neden girilmiyor?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Çıkışından bu yana neredeyse 15 yıl geçecek olan Steam çöktü mü? Steam indirimlerine neden ulaşılamıyor? Oyuncuların favori plataformu Steam'e neden girilmiyor? Dijital oyun marketi Steam hakkında merak edilenler..

Dijital oyun satın alma platformu olan Steam; geçtiğimiz günlerde Epic Games, Ubisoft gibi indirimler gitti. Yoğun ilgi gören Steam hakkında Steam çöktü mü? Oyuncuların favori plataformu Steam'e neden girilmiyor? sorularının yanıtları merak edildi.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Son dakikalarda Steam hakkında bazı sorunlar paylaşıldı. Yetkililerden henüz açıklama gelmedi ancak indirimler nedeniyle platformun çökmüş olması olası ihtimaller arasında.

Platform hakkında Twitter ve Downdetector üzerinde pek çok şikayet yer alıyor. Altın İndirim haftasına giren Steam'de cumartesi akşamları anlık oyuncu sayısı da çok fazla oluyor. Bu nedenle erişimde sorun yaşanması olası bir durum oluyor.

STEAM NEDİR?

Kutulu oyunlardan daha uygun fiyatlara sahip olan dijital oyunlar, çeşitli indirimleri takip ederek, çok daha uygun fiyatlara alınabiliyor. 2014 yılına kadar dolar üzerinden alışveriş yaptığımız platform, 22 Ekim 2014'te ilk kez Türk Lirası'na geçti. Üstelik birçok yayıncı ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda dolar kuru da sabitlenerek fiyatlar belirleniyoer.

Yine de uyarmakta fayda var; Ubisoft, Take-Two gibi bazı dağıtıcılar yerel distribütöre bağlı olduğu için Steam fiyatları hayli farklı görünecektir.

Çoklu platform desteği

Steam indir seçeneği ile birlikte masaüstü uygulaması kolayca tarayıcı üzerinden indirilebiliyor. Windows platformuna ek olarak Linux ve Mac desteğine de sahip. Böylece bir oyun aldığınızda, bu oyun diğer platformları destekliyorsa, oyunu diğer bilgisayarlarda da oynayabiliyorsunuz. Üstelik son yıllarda Mac tarafında inanılmaz bir oyun desteği sağlandı. MacBook ve iMac'ler için yakında gelmesi beklenen harici ekran kartı desteği ile birlikte çok daha iyi grafikler görebiliyoruz.

Steam üzerinden nasıl oyun satın alınır?

Eskiden oyun satın almak için tek yok Steam Mağazası'ydı. Elbette yıllar geçtikçe hem ödeme yöntemleri kapsamında, hem de Steam altyapısında hayli değişim yaşandı. Artık oyun satın almak için mağaza dışında birçok seçeneğimiz bulunuyor.

Steam nedir diye soranların başka bir eğildiği konu da satın alımlar. İnternet üzerinde satış sitelerinde Steam key'leri kolayca bulunabiliyor ve dışarıdan da satın alınabiliyor. Normal mağaza üzerinden satın alınan oyunlar anında Kütüphane'ye eklenirken, bunun dışında alınan anahtarları hesabımız üzerinden elle girmemiz gerekiyor.

Bunu yapmak da çok kolay. Üst menü üzeride bulunan Oyunlar sekmesinden Ürün Etkinleştir seçeneğini kullanarak kolayca oyunları arşivinize ekleyebiliyorsunuz.

Bunun dışında kullanıcıların en sevdiği oyun alma şekliyse, yılın belli dönemlerinde aktif olan indirim zamanları. Steam İndirimleri başlığı altında, özellikle Steam Yaz İndirimleri oldukça popüler konumda. Haziran ayının başında başlayan Yaz İndirimleri oyuncular için tam bir festival havası estiriyor.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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