Steam çöktü mü?

15 yıldır piyasada büyük ilgi gören Steam ile ilgili son zamanlarda çöktü haberleri çıkmakta. Peki, Steam çöktü mü? Steam oyununa neden giremiyorum? Steam nedir?

Uzun yıllardır oyun severlerin dikkatini çeken Steam çöktü mü? Steam oyununa neden giremiyorum? Steam nedir? Detaylar haberimizde.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kişinin severek oynadığı Steam çöktü mü? Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Steam ile ilgili teknik arıza olabileceği varsayımlar arasında.

STEAM NEDİR?

Kutulu oyunlardan daha uygun fiyatlara sahip olan dijital oyunlar, çeşitli indirimleri takip ederek, çok daha uygun fiyatlara alınabiliyor. 2014 yılına kadar dolar üzerinden alışveriş yaptığımız platform, 22 Ekim 2014'te ilk kez Türk Lirası'na geçti. Üstelik birçok yayıncı ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda dolar kuru da sabitlenerek fiyatlar belirleniyor.