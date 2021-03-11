Steam çöktü mü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Steam çöktü mü?

11.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:00
Steam çöktü mü?

15 yıldır piyasada büyük ilgi gören Steam ile ilgili son zamanlarda çöktü haberleri çıkmakta. Peki, Steam çöktü mü? Steam oyununa neden giremiyorum? Steam nedir?

Uzun yıllardır oyun severlerin dikkatini çeken Steam çöktü mü? Steam oyununa neden giremiyorum? Steam nedir? Detaylar haberimizde.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kişinin severek oynadığı Steam çöktü mü? Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Steam ile ilgili teknik arıza olabileceği varsayımlar arasında.

STEAM NEDİR?

Kutulu oyunlardan daha uygun fiyatlara sahip olan dijital oyunlar, çeşitli indirimleri takip ederek, çok daha uygun fiyatlara alınabiliyor. 2014 yılına kadar dolar üzerinden alışveriş yaptığımız platform, 22 Ekim 2014'te ilk kez Türk Lirası'na geçti. Üstelik birçok yayıncı ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda dolar kuru da sabitlenerek fiyatlar belirleniyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Steam çöktü mü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 00:02:43. #1.16#
title