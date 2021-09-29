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Steam Betanın Aksine Eski Sürümlere Dönmeyi Hala Mümkün Kılacak

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Steam Betanın Aksine Eski Sürümlere Dönmeyi Hala Mümkün Kılacak

Steam

Steam, betada erişilememesinden dolayı birçok oyuncuyu kızdıran eski sürüme dönme özelliğinin kaldırılmayacağını açıkladı.

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Steam, betada erişilememesinden dolayı birçok oyuncuyu kızdıran eski sürüme dönme özelliğinin kaldırılmayacağını açıkladı.

Birkaç gün önce SteamDB'den Pavel Djundik'in yeni beta güncellemesinde fark etmiş olduğu detay Steam'in eski sürümlere erişme özelliğini tamamen kaldırmış olmasıydı. Modderlardan başarım avcılarına kadar geniş bir yelpazedeki pek çok oyuncunun canını sıkan bu durum kısa sürede çok konuşulur olmuştu. Yükselen şikayetçi seslere karşılık olarak Valve da sonunda sessizliğini bozdu.

Steam Oyunları Eski Sürüme Döndürmeyi Engelleyebilir

PC Gamer'a verilen açıklamada Valve yetkilisi Steam'in bu özelliği kaldırıp kaldırmayacağı konusundaki soruya karşılık hiçbir şekilde uygulamaların eski versiyonlarına erişimi kaldırmayı planlamadıklarını belirtti. Açıklamanın tam hali ise şu şekilde:

Yalnızca gerekli sürümleri kaldırmaya yönelik beta aşamasındaki bir deneme yanılma yönteminin yarattığı bu karışıklığa açıklık getiren açıklama pek çok oyuncunun içine su serpti. Böylece Steam'in herkese sunduğu bu erişim yakın zamanda, hatta Valve aynı planda kalırsa hiçbir zaman, kaldırılmayacak.

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