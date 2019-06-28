Steam, Bedava Oyun Ödüllü Grand Prix Etkinliğinde Yaşanan Sorunlar İçin Özür Diledi

Steam, geleneksel olarak indirim günleri düzenliyor. Bu indirim etkinliği boyunca neredeyse tüm oyunlara değişken oranlarda indirimler yapılıyor ve bu indirimler, oyunseverler tarafından yakından takip ediliyor. Steam, indirimlerin yanı sıra platform üyelerinin ücretsiz olarak oyun kazanabilecekleri bir de etkinlik başlattı. Steam Grand Prix adı verilen bu etkinliklerde kullanıcılardan bir takım seçmeleri istendi. 5 farklı takımın oluşturulduğu bu yarışmada takımlar, üyelerinin topladıkları puanlar doğrultusunda sıralanıyor, günün ilk üç sırasında bulunan takımlara puan veriliyordu. Etkinliğin bitişinde ise en çok puan toplamış olan takım birinci olarak seçilecekti ve bu takımda bulunan üyelerin arasından rastgele kişiler seçilerek bu kişilere ücretsiz oyunlar gönderilecekti. Ancak her şey planlandığı gibi olmadı ve Steam, bu konu hakkında bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Steam'in böyle bir açıklama yapmasının altında yatan sebep, oyunseverler tarafından gelen tepkilerdi. Steam kullanıcıları bu etkinliğin tam olarak ne olduklarını anlayamamışlardı ve işleyişin nasıl süreceği fazlasıyla karışıktı. Hatta bazı kullanıcılar yaptıkları görevlerden puan alamadıklarını söylüyorlardı. Zaten Steam'in bu etkinliği ilk iki gün doğru düzgün çalışmamıştı. Tepkilere daha fazla direnemeyen Steam, ortaya çıkan karışıklıktan ötürü özür diledi. Oluşturdukları Steam Grand Prix etkinliğinin fazlasıyla karmaşık hesaplamalar içerdiğini açıklayan Steam yetkilileri, bu konuda hem daha net olmaları gerektiğini farkettiklerini hem de bu hesaplamaların etkinliğin sonucu etkileyecek seviyede dengesizliklere yol açtığını açıkladılar.

Bu kamsamda etkinliğe pek çok yeni düzenleme yaptıklarını söyleyen Steam, bu düzenlemelerin detaylarına da değindi. Steam'den yapılan açıklamalara göre hem kullanıcıların bu etkinliği daha iyi anlayabilmesine imkan tanıyan bir rehber oluşturuldu hem takımların dengelenmesi için yeni ayarlamalar yapıldı hem de etkinliğe yeni bir özellik eklenerek takımların rekabet edebilmeleri sağlanmış oldu.

Yapılan düzenlemeler Steam'in iddia ettiği gibiyse bu etkinlik bitene kadar takımların daha büyük bir rekabet içerisinde olacağını söylemek mümkün görünüyor. Steam tarafından yapılan bu açıklamanın tamamına burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.