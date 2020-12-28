Steam Animal Rescuer sistem gereksinimleri neler? Türk oyunu Animal Rescuer inceleme, fiyatı ne kadar, kaç GB? Animal Rescuer pc indirme linki!

Türk yapımı oyunlardan biri olan RPG Animal Rescuer ilk günden itibaren dikkatleri üzerine toplamaya başladı. Steam Animal Rescuer ile Prologue farkı nedir? Animal Rescuer sistem gereksinimleri neler?

Türk yapımı bir oyun olarak dikkatleri üzerine çeken RPG oyunu Animal Rescuer hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Steam Animal Rescuer sistem gereksinimleri neler?

ANIMAL RESCUER KONUSU NEDİR?

Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Animal Rescuer isimli oyun, Steam üzerinden yayınlandı. Yayınlandığı gün yüzde 35 indirimle dünyaya açılan oyun, açık dünya RPG deneyimi sunuyor. Oyunun genel konusunu ise yardıma ihtiyaç duyan sevimli hayvanlar oluşturuyor.

Animal Rescuer, hızlı oynanış, artırılmış görev ve savaş yoğunluğu ile destansı bir dünyayı keşfederek sevimli hayvanlara yardım ediyor.

Harika bir rol yapma deneyimi yaşayın - görevleri ve tüm hikayenin hedeflerini tamamlayın

Yardıma ihtiyaç duyan sevimli hayvanlar için ilaç hazırlayın, bu ilaçlar için bitkiler toplayın

Bu dünyanın fantastik şehirleri ve köylerinde yol boyunca yeni insanlarla tanışın

Destansı savaşlarda savaşçı yeteneklerinizi gösterin

TURQUOISE REVIVAL GAMES SAHİBİ KİM?

Kocaeli merkezli bir oyun geliştiricisi olan Turquoise Revival Games, yeni oyununu Steam üzerinden yayınladı. "Animal Rescuer" isimli bu oyun, bugüne kadar alıştığımız türlerden farklılığıyla dikkat çekerken, şirketin gelecek vadettiğini de gözler önüne seriyor. Peki 5 Ocak tarihine kadar yüzde 35 indirimle satın alınabilir.

ANIMAL RESCUER İNCELEME

Steam üzerinde satışa sunulan Animal Rescuer'in Steam incelemeleri arasında şunlar yer alıyor;

-Yavru köpeklerin ve kedilerin büyücüsü. KeenGamer - 8.3

-Animal Rescuer, Hayvanları Kurtarmak hakkında harika bir oyun! - The Indie Game Reporter

ANIMAL RESCUER PROLOGUE

Animal Rescuer geliştiricileri, oyunun demo sürümünü de ücretsiz olarak Steam'de yayınladılar. Bu sayede oyuna bir şans vermeden önce Animal Rescuer'la ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyen oyuncular, önce bu demo sürüme erişebiliyorlar. Oyunun beğenilmesi durumunda da an itibarıyla 35 indirimli satılan oyuna, 16.25 TL karşılığında sahip olunabiliyor. Oyunun normal fiyatıysa 25 TL olarak belirlendi.

ANIMAL RESCUER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan oyunun sistem gereksinimleri de fazlasıyla mütevazı. 4. nesil Intel Core i5 işlemcinin, 8 GB RAM'in, NVIDIA GeForce GTX 750 ekran kartının bulunduğu bilgisayarlar, bu oyunu en yüksek ayarlarda oynayabiliyorlar. Oyun, bilgisayarınıza yüklendiğinde ise 9 GB yer kaplıyor.

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-6100T | AMD FX-6100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 | AMD Radeon R7-250X

Depolama: 9 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 | AMD FX-6350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 | AMD Radeon R7-265X

Depolama: 9 GB kullanılabilir alan