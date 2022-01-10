Steam 28 milyon eş zamanlı kullanıcı ile rekor tazeledi

Steam'de tüm zamanların zirvesi şu anda 28.230.853 eş zamanlı oyuncuya sahip. Geçtiğimiz hafta 2022'ye yepyeni bir rekor ile başlayan dijital oyun dağıtımcısı Steam, 27.9 milyon eş zamanlı kullanıcı ile rekor kırmıştı. Steam, 28.2 milyon ile rekorunu tazeledi.

STEAM, EŞ ZAMANLI OYUNCU REKORUNU TAZELEDİ

Dünyanın en popüler dijital oyun dağıtım platformu olan Steam'de 28.230.853 anlık kullanıcı ile tekrar rekor kırdı. Steam rekorları genellikle karantina sırasında veya evde sıkışıp kalındığı zaman kırılmaktadır.

SteamDB'nin Twitter hesabından paylaştığı bir Tweet'te Steam'in 28 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaştığını bildirdi.

2 Şubat 2020'de Steam'in Ocak 2018'deki rekorunu 18.5 milyon eş zamanlı kullanıcı ile kırmış olmasının ardından bu rekor birçok kez kırıldı. Mart 2020'de 20 milyona ulaşan Steam, bir hafta sonra 22 milyon anlık kullanıcıya ulaştı. Geçtiğimiz Kasım ayında ise 27.1 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaştıktan sonra ise geçen hafta tekrardan bir rekor kırarak 27.9 milyon olmuştu. Şimdi ise 28.2 milyon anlık kullanıcı ile rekor tazelendi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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