Steam 2020 Yaz İndirimleri Tarihi Yine Sızdırıldı Bu sene başlayacak olan Steam 2020 Yaz indirimi kampanya döneminin tarihi sızdırıldı. Görünüşe göre geçen senenin kampanyası ile aynı zamanlarda düzenlenecek.

Bu sene başlayacak olan Steam 2020 Yaz indirimi kampanya döneminin tarihi sızdırıldı. Görünüşe göre geçen senenin kampanyası ile aynı zamanlarda düzenlenecek.

Her sene olduğu gibi bu sene de Steam mağazasında yapılan Yaz mevsimi indirimlerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Yüzlerce oyunun, özel sürümlerin ve indirilebilir içeriklerin son derece makul fiyatlara ineceği ki birçoğunun fiyatı indirim yokken bile makul oluyor, kampanya için Valve herhangi bir tarih duyurusu yapmış değil. Gerçi bunu bir sır olarak sakladıkları da söylenemez. Çünkü, belirlenen tarihler her sene resmi duyurunun yapılması öncesinde mutlak suretle sızdırılıyor. Bu sene de gelenek bozulmadı.

Steam Yaz İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

Bahsi geçen tarihlerin sızıntısı SteamDB sayfasının kurucuları arasında yer alan Pavel Djundik tarafından gerçekleştirildi. Hatta kendisi dün sizlerle paylaştığım Steam mağazası için hayata geçirilmesi planlanan Sadakat Sistemi haberinde de başrol oyuncusuydu.

Peki Yaz indirimleri Steam mağazasında ne zaman başlayacak? Djundik tarafından yine Twitter üzerinden yapılan paylaşıma göre, 25 Haziran - 9 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Söylenene göre bu tarihler Çinli kaynaklar üzerinden geliyormuş. Bu kaynakların genellikle güvenilir olduğu da söylenmiş. Bu arada bu tarihler, bir başka kaynak tarafından da onaylanmış durumda.

Confirmed now, Jun 25 to Jul 9

— Pavel Djundik (@thexpaw) May 8, 2020

Hatırlayacağınız üzere 2019 yılı içerisindeki Steam Yaz indirimleri de aynı 25 Haziran tarihinde başlamıştı. Resmi duyuru için artık gözümüz kulağımız Valve'de.