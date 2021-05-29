Steadfast Defender 21 tatbikatında KBRN eğitimi
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Steadfast Defender 21 tatbikatında KBRN eğitimi

Steadfast Defender 21 tatbikatında KBRN eğitimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Romanya'da düzenlenen Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na katılan birliklerin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) eğitimleri icra ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Romanya'da düzenlenen Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na katılan birliklerin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) eğitimleri icra ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından, Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na katılan birliklerin eğitimlerinden görüntü paylaşıldı. Açıklamada, "Cincu/Romanya'daki Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na katılan birliklerimiz KBRN eğitimleri icra etti" denildi.

- Ankara

Steadfast Defender 21 tatbikatında KBRN eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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