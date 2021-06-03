Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda, TSK envanteri sergilendi
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Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda, TSK envanteri sergilendi

Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda, TSK envanteri sergilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Romanya'da icra edilen Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda düzenlenen Silah Sergisi'nde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı araç gereç, silah ve teçhizat sergilendi.

Romanya'da icra edilen Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda düzenlenen Silah Sergisi'nde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı araç gereç, silah ve teçhizat sergilendi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan silah ve araçların görüntülerine yer verilerek, "Romanya'da icra edilen Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda düzenlenen Silah Sergisi'nde; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı araç gereç, silah ve teçhizat da sergilendi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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