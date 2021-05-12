"Steadfast Defender 21" NATO tatbikatı için yola çıkan birlikler Bükreş'e ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Steadfast Defender 21" NATO tatbikatı için yola çıkan birlikler Bükreş'e ulaştı

'Steadfast Defender 21' NATO tatbikatı için yola çıkan birlikler Bükreş'e ulaştı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, "Steadfast Defender 21" NATO tatbikatı için yola çıkan birliklerin Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Steadfast Defender 21" NATO tatbikatı için yola çıkan birliklerin Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı NATO NRF LCC görevini üstlenen 3. Kolordu (HRF) Komutanlığı ve VJTF (L) 21 görevini üstlenen 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin, "Steadfast Defender 21" NATO tatbikatı için İstanbul'dan intikalinin başladığı hatırlatıldı.

Kara ve hava yoluyla intikal eden birliklerin Bükreş'e ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İdlip'ten kahreden haber: Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
İdlip'ten kahreden haber: Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
Teröristlerin 4 odalı mağarası böyle görüntülendi! Mehmetçik hepsini imha etti
Teröristlerin 4 odalı mağarası böyle görüntülendi! Mehmetçik hepsini imha etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan İlham Aliyev Meral Akşener Aykut Erdoğdu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Kalkavan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Steadfast Defender 21" NATO tatbikatı için yola çıkan birlikler Bükreş'e ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:46:37. #1.14#

title