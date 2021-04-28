"Steadfast Defender 2021 Tatbikatı"na hazırlıklar sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun üç yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerinden "Steadfast Defender 2021 Tatbikatı"na hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.