"Steadfast Defender 2021 Tatbikatı"na hazırlıklar sürüyor
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"Steadfast Defender 2021 Tatbikatı"na hazırlıklar sürüyor

'Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na hazırlıklar sürüyor
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun üç yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerinden "Steadfast Defender 2021 Tatbikatı"na hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun üç yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerinden "Steadfast Defender 2021 Tatbikatı"na hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının "Steadfast Defender 2021 Tatbikatı"na hazırlık kapsamında 20-21 Nisan'da Çorlu-Babaeski arasında kara intikal eğitimi icra edildi.

Hazırlıklar çerçevesinde 12-16 Nisan'da ise MILAN, RPG-7, ACCURACY uzman nişancı, AK-40, 12,7 milimetre uçaksavar ve OBA atışları yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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