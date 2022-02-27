Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı, Gökten Ceylan - Spor
 - Güncelleme:

- Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi Görevliler tepkiler üzerine maç başladıktan 10 dakika sonra direklere bayrak astı Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de oynanan karşılaşmada stada Türk bayrağının asılmaması taraftarların tepkisine neden oldu.

- Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi

Görevliler tepkiler üzerine maç başladıktan 10 dakika sonra direklere bayrak astı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de oynanan karşılaşmada stada Türk bayrağının asılmaması taraftarların tepkisine neden oldu. Görevliler tepkiler üzerine maç başladıktan 10 dakika sonra direklere bayrak astı.

Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de Bolvadin Belediye Spor ile Ahmetli Belediye Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada statta tek bir Türk bayrağının olmaması ve bayrak direklerinin boş olmasına başta taraftarlar olmak üzere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Mücadele okunan İstiklal Marşı'nın ardından başlarken, tepkilerin ardından maç başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra bayrak direklerine Türk bayrağı çekildi.

Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi

Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi

Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Spor

Amatör Lig, Karahisar, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title