Statta sosyal mesafeli sabah sporu
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Statta sosyal mesafeli sabah sporu

Bahçelievler'de statta gerçekleştirilen sosyal mesafeli sabah sporu etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.

Statta sosyal mesafeli sabah sporu
30.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:52

Bahçelievler'de statta gerçekleştirilen sosyal mesafeli sabah sporu etkinliği renkli görüntüler oluşturdu. Her yaştan kadının katıldığı etkinliğe bir teyze de torunuyla geldi.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar uzun süre evde kaldı. Kimi vatandaşlar sporuna evde devam ederken kimi ise bu süreçte hareketsiz kaldı. Bahçelievler Belediyesi de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 'kontrollü sabah sporu' etkinliği gerçekleştirdi. Bahçelievler Stadı'nda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Tesis girişinde ateş ölçümleri yapılan kadınlar, ardından 16 metrekarelik güvenlik şeridiyle ayrılmış alanlara geldi. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde müzik eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar hem spor yapma imkanı buldu hem de temiz havanın da tadını çıkardı. Her yaştan kadının katıldığı etkinliğe bir teyze de torunuyla birlikte geldi. Çok sayıda kadının yemyeşil sahada müzik eşliğinde spor yaptığı o anlar renkli görüntüler oluşturdu. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan etkinlik, hafta içi her salı günü tekrarlanarak Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

"En iyi ortamın burası olduğunu düşündük"

Alanda her yaştan vatandaşın bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini ve pandemi sürecinde insanlara iyi gelecek bir etkinlik planlandığını belirten Fitness Eğitmeni Sinem Özen, "Katılım güzel oldu. Pandemi sürecini en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bizler de sıkılmıştık. Önümüzdeki haftalarda da da devam edecek. Başka yerlerde de yapabilirdik bu etkinliği ama olabilecek en iyi ortamın burası olduğunu düşündük. Gayet de güzel oldu mesafeler korunuyor. Bizde gerekli önlemleri alıyoruz bundan tereddüt edip gelemeyen vatandaşlarımız varsa sonraki haftalarda mutlaka gelebilirler. Bence çocuklar da severek yapabilir" şeklinde konuştu.

"Torunumla geldim"

Evde hareketsiz kaldığı için kilo aldığını dile getiren ve etkinliğe torunuyla birlikte gelen 60 yaşındaki Güllühan Kaya, "Çok güzeldi yeri çok güzel ayarlamışlar, ihtiyacımız var böyle şeylere, maalesef evde yapmadık aldık kiloları devamını bekliyoruz. Torunumla geldim, ben daha kalabalık bekliyordum" dedi.

"47 yaşındayım bize çok iyi geldi"

Spor yapmanın her zaman için çok önemli olduğunu ifade eden ve etkinliği çok güzel bulduğunu belirten Nuray Ertan, "Çok güzel bir etkinlik yapılmış çok yorulduk. Tabi ki gençler kadar yapamıyoruz. 47 yaşındayım elimizden geldiğince bize çok iyi geldi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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