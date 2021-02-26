State of Play Etkinliği başlıyor!
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State of Play Etkinliği başlıyor!

26.02.2021 00:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:19
State of Play Etkinliği başlıyor!

Etkinlik için kemerlerinizi bağlayın son 1 saat!

, Playstation 4 ve Playstation 5 konsollarına gelecek yeni 10 oyun için yapacağı etkinlik olan State of Play 1 saat sonra başlıyor!

Etkinlik için geri sayım başladı, son 1 saat. Playstation Türkiye hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile iki konsola gelecek 10 oyun hakkında olacağı konusunda bilgi verdi. Etkinlikte sadece oyun konuşulacağı ve başka hiçbir şeye yer verilmeyeceği ise gelen bilgiler arasında. PS5 için gelmesi planlanan sanal gerçeklik ekipmanları da bu etkinlikte yer alabilir.

Etkinlikte yer verilecek oyunlar arasında ise şunlar yer alabilir:

God of War

Ratchet & Clank: Rift Apart

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Resident Evil: Village

GhostWire: Tokyo ve Deathloop

Solar Ash

Kena: Bridge of Spirits

Jett: The Far Shore

Stray

PS5 için gelecek özel GTA 5

State of Play etkinliğini ya da üzerinden izlemek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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