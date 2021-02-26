State of Play Etkinliği başlıyor!
Etkinlik için kemerlerinizi bağlayın son 1 saat!
, Playstation 4 ve Playstation 5 konsollarına gelecek yeni 10 oyun için yapacağı etkinlik olan State of Play 1 saat sonra başlıyor!
Etkinlik için geri sayım başladı, son 1 saat. Playstation Türkiye hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile iki konsola gelecek 10 oyun hakkında olacağı konusunda bilgi verdi. Etkinlikte sadece oyun konuşulacağı ve başka hiçbir şeye yer verilmeyeceği ise gelen bilgiler arasında. PS5 için gelmesi planlanan sanal gerçeklik ekipmanları da bu etkinlikte yer alabilir.
Etkinlikte yer verilecek oyunlar arasında ise şunlar yer alabilir:
God of War
Ratchet & Clank: Rift Apart
Horizon Forbidden West
Gran Turismo 7
Resident Evil: Village
GhostWire: Tokyo ve Deathloop
Solar Ash
Kena: Bridge of Spirits
Jett: The Far Shore
Stray
PS5 için gelecek özel GTA 5
State of Play etkinliğini ya da üzerinden izlemek için tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros