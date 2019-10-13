13.10.2019 10:55

Stat ilgisizlikten meraya döndü

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 10 yıldır atıl durumdaki stadyum ilgisizlik nedeniyle meraya dönüştü.

İlçe merkezindeki Doğu Mahallesinde 10 yıldır atıl durumdaki Akçadağ Şehir Stadyumu, ilgisizlik nedeniyle çürümeye terk edildi. 10 yıldır zemin problemi nedeniyle maçların yapılamadığı stadyumda saha meraya dönerken, tribünler ise çürümeye terk edildi. Akçadağ Stadyumunun ilgisizlik nediyle otlak, mera görünümüne büründüğünü vurgulayarak, yetkililere çağrıda bulunan Doğu Mahalle Muhtarı Turgay Güneş, "Buradan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum; ilçemizde bir çok etkinliğin yapıldığı Akçadağ Stadyumu hayvan otlama yeri oldu.Sayın müdürümüz gelsin tesis de bir inceleme yapsın.Atıl durumda olan tesis de müsabaka yapılamıyor, burada yapılması gereken müsabakalar tesisin içerisinde bulunduğu durum nediyle Ören Mahallesi'n de yapılıyor. Tesis çevresindeki otların boyu bir metreyi geçmiş durumda.Bu ayıp Malatya'nın ayıbıdır" dedi. Mahallenin muhtelif bölgelerinde de altyapı sorunlarının olduğunu dile getiren Güneş, "Gürden mevkisinde bulunan bu yol geçen yıl yapıldı.Yapıldıktan kısa bir süre sonra yolda ciddi bozulmalar meydana geldi.Bölgedeki yollarda bakım ve onarım yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanımız Gürkan'dan destek istiyoruz" diye konuştu

Kaynak: İHA