Startup’lar Mercedes projesiyle büyüyor
Mercedes-Benz StartUP projesine ilginin arttığına ve bu yıl 600'ün üzerinde başvuru yapıldığına dikkat çeken Süer Sülün, "Türkiye'nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekliyoruz, Startup'lardan aldığımız enerjiyi de şirket kültürüne taşıyoruz" dedi.
Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi
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01:22 Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi