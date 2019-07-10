Startup’lar Mercedes projesiyle büyüyor

Mercedes-Benz StartUP projesine ilginin arttığına ve bu yıl 600'ün üzerinde başvuru yapıldığına dikkat çeken Süer Sülün, "Türkiye'nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekliyoruz, Startup'lardan aldığımız enerjiyi de şirket kültürüne taşıyoruz" dedi.