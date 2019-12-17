“Start-Up Days” Birleşmiş Milletler raporunda ‘İyi Uygulama’ seçildi

17.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:34

Yıldız Holding'in açık inovasyonun gücünden yararlanmak, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla başlattığı Start-up Days, Birleşmiş Milletler Global Compact'in İş Dünyası ve İnsan Hakları Raporu'nda inovasyon alanında "iyi uygulama" olarak yer aldı.