Starobeshevskaya termik santrali görüntülendi
AA / Alexander Usenko - Haberler | Güncel
Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) sınırları içindeki Starobeshevskaya termik santrali, çevredeki DPR bölgelerine elektrik sağlıyor.
Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) sınırları içindeki Starobeshevskaya termik santrali, çevredeki DPR bölgelerine elektrik sağlıyor.