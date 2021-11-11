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Starobeshevskaya termik santrali görüntülendi

AA / Alexander Usenko - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) sınırları içindeki Starobeshevskaya termik santrali, çevredeki DPR bölgelerine elektrik sağlıyor.

Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) sınırları içindeki Starobeshevskaya termik santrali, çevredeki DPR bölgelerine elektrik sağlıyor.

Starobeshevskaya termik santrali görüntülendi

Starobeshevskaya termik santrali görüntülendi

Starobeshevskaya termik santrali görüntülendi

AA / Alexander Usenko - Son Dakika Haberleri
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