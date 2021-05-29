Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi
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Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi Doğuya seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi.

Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi

HAKKARİ - Doğuya seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi.

Türkiye'nin birçok kentinde akşam saat 21.00 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık, Yüksekova semalarında da görüldü. Merak konusu olan gökyüzündeki bu sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi. Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink internet uyduları, akşam saatlerinde Yüksekova semalarında da görülmesiyle bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Gökyüzünde sıralı halde bir birini takip ettiğini belirten Yusuf Çobanoğlu, "Ben köy içinde gezerken gökyüzünde muhteşem geçen ışıkları gördüm. Hemen telefonumu çıkarttım ve doğuya doğru giden o ışıkları kayıt altına aldım. Harika bir şeydi hepsi de sıralı olarak gidiyordu" dedi.

Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi
Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi
Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi
Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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