Starlink uyduları Siverek semalarında görüntülendi
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Starlink uyduları Siverek semalarında görüntülendi

Starlink uyduları Siverek semalarında görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saat 21.00 civarlarında gökyüzünde çıplak gözle rahatlıkla fark edilen sıralı yıldız halindeki ışıklar görenleri tedirgin etti. İnsanları tedirgin eden ışıkların Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink uyduların olduğu anlaşılması üzerine, ilçe sakinleri rahat bir nefes aldı.

Saat 21.00 civarlarında görülen uyduların Türkiye'nin birçok yerinde görüldüğü tespit edildi. - ŞANLIURFA

Starlink uyduları Siverek semalarında görüntülendi
Starlink uyduları Siverek semalarında görüntülendi
Starlink uyduları Siverek semalarında görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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