Starlink uyduları Çorum semalarında görüntülendi
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Starlink uyduları Çorum semalarında görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin birçok kentinde gökyüzünde sıralı ışıklar halinde ortaya çıkan Elon Musk'ın geliştirdiği Starlink uyduları Çorum semalarında da görüldü.

Türkiye'nin birçok kentinde gökyüzünde sıralı ışıklar halinde ortaya çıkan Elon Musk'ın geliştirdiği Starlink uyduları Çorum semalarında da görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin birçok ilinde görüntülenen ve merak konusu olan Starlink uyduları Çorum semalarında da görüntülendi. Akşam saatlerinde Alaca ilçesinde de görüntülenen uydular vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Uydu interneti erişimi sağlamak üzere uzaya gönderilen uyduların sıralı bir şekilde geçişi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

-İHA-

Starlink uyduları Çorum semalarında görüntülendi
Starlink uyduları Çorum semalarında görüntülendi
Starlink uyduları Çorum semalarında görüntülendi
Starlink uyduları Çorum semalarında görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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