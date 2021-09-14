STARLİGHT RESORT HOTEL'DE KONSERLER DEVAM EDİYOR - Haberler
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STARLİGHT RESORT HOTEL'DE KONSERLER DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Turizm Bölgesi'nde bulunan Starlight Resort Hotel'de yaz konserleri devam ediyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Turizm Bölgesi'nde bulunan Starlight Resort Hotel'de yaz konserleri devam ediyor. NK olarak bilinen Ukraynalı tanınmış şarkıcı Nastia Kamenskykh verdiği konser tatilcileri coşturdu.

Ukrayna'nın ünlü şarkıcılarından Nastia Kamenskykh, Starlight Resort Hotel'de konser verdi. Söylediği birbirinden hareketli ve romantik parçalarla Rus, Ukraynalı, Polonyalı, Alman ve yerli tatilcileri coşturan Nastia Kamenskykh, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Konser sırasında Rusça konuşan turistlerle bol bol sohbet eden şarkıcı, tatilcilere Türkiye'yi ve Antalya'yı övdü. Antalya'nın çok güzel bir tatil merkezi olduğunu söyleyen Kamenskykh, tatilcilere her sene tatillerini Türkiye'de geçirmelerini tavsiye etti.

Müzik kariyerine 2004 yılında başlayan Kamenskykh, 2005 yılında Londra'da en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülünü aldı. 2017 yılına kadar Potap & Nastia ikilisi olarak Doğu Bloku ülkelerinde popüler olan şarkıcı 2017 yılından itibaren solo çalışmalarına başladı. Ukrayna'da her sene düzenlenen M1 Müzik ödüllerinde 2018 yılında 2 ödül birden alan şarkıcı, müzik kariyerine devam ediyor.

Yaz konserlerinin sezon sonuna kadar aralıksız devam edeceğini belirten Starlight Resort Hotel, yetkilileri şunları söyledi:

"Denize sıfır konumumuz, 540 metre kumsalımız, 15 yüzme havuzumuz ve 310 bin metrekare arazi üzerine büyük bir peyzaj alanımız ile ultra her şey dahil hizmet veriyoruz. Starlight Resort Hotel, bir aile oteli olarak her yaştan misafirinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Özellikle çocuklu ailelerin tatillerini kolaylaştırmak adına, mini diskodan çocuk kulüplerine, teenage yaş grubuna özel sosyal alanlardan, mini aquaparka kadar tüm detaylar düşünüldü. 12 farklı a la carte restoranımız ve alanında uzman şeflerimizle mutfağımıza çok güvenen bir işletmeyiz. Geniş bir spor etkinlik skalamız ve dünya standartlarında tenis kortlarımız ve futbol sahalarımız bulunuyor. Bunların yanı sıra sürekli olan konserlerle tatilcilere en iyi hizmeti sunuyoruz."

STARLİGHT RESORT HOTEL'DE KONSERLER DEVAM EDİYOR

STARLİGHT RESORT HOTEL'DE KONSERLER DEVAM EDİYOR

STARLİGHT RESORT HOTEL'DE KONSERLER DEVAM EDİYOR

STARLİGHT RESORT HOTEL'DE KONSERLER DEVAM EDİYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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