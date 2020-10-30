'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu
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'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu

30.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:01
'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınıp durdurulan otomobilde LPG tankında, narkotik köpek Stark ile yapılan aramada 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınıp durdurulan otomobilde LPG tankında, narkotik köpek Stark ile yapılan aramada 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul istikametine gitmekte olan 2 otomobili takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan 2 otomobilde narkotik köpeği Stark ile arama yapıldı. Otomobillerden birinin LPG tankında 73 paket halinde 14 kilo 700 gram esrar bulundu.  2 otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.


'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu
'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu
'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu
'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu
'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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