StarDog and TurboCat Filmi

05.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:55

Sadık bir köpek olan Buddy, kedi Felix ile birlikte kaybolan sahibini bulmak için yola koyulur. Macera dolu bu yolculukta Buddy ve Felix sadece arkadaşlığın gücünü öğrenmekle kalmayacak, kendi içlerindeki gücü de keşfedeceklerdir.

Yönetmen: Ben Smith

Senaryo: Ben Smith

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: StarDog and TurboCat

Yapımcı Firma: Head Gear Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 05.06.2020



StarDog and TurboCat Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com