StarDog and TurboCat Filmi
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Sadık bir köpek olan Buddy, kedi Felix ile birlikte kaybolan sahibini bulmak için yola koyulur. Macera dolu bu yolculukta Buddy ve Felix sadece arkadaşlığın gücünü öğrenmekle kalmayacak, kendi içlerindeki gücü de keşfedeceklerdir.
Yönetmen: Ben Smith
Senaryo: Ben Smith
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: StarDog and TurboCat
Yapımcı Firma: Head Gear Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 05.06.2020
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Kaynak: InterSinema.com