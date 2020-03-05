StarDog and TurboCat Filmi
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StarDog and TurboCat Filmi

StarDog and TurboCat filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. StarDog and TurboCat filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:55
StarDog and TurboCat Filmi

Sadık bir köpek olan Buddy, kedi Felix ile birlikte kaybolan sahibini bulmak için yola koyulur. Macera dolu bu yolculukta Buddy ve Felix sadece arkadaşlığın gücünü öğrenmekle kalmayacak, kendi içlerindeki gücü de keşfedeceklerdir.

Yönetmen: Ben Smith

Senaryo: Ben Smith

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: StarDog and TurboCat

Yapımcı Firma: Head Gear Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 05.06.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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