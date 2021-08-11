Stardew Valley, 2021 sonbaharında Xbox Game Pass'e çıkacak!
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Stardew Valley, 2021 sonbaharında Xbox Game Pass'e çıkacak!

Stardew Valley, 2021 sonbaharında Xbox Game Pass'e çıkacak!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Eric "ConcernedApe" Barone tarafından geliştirilen bir çiftlik simülasyon, rol yapma oyunu Stardew Valley, PC Xbox Game Pass'e için de çıkış yapacak. Stardew Valley bu sohbaharda Microsoft'un bulut oyun hizmeti Xbox Game Pass'e katılacak.

Eric "ConcernedApe" Barone tarafından geliştirilen bir çiftçilik simülatörünü, RPG mekaniği ile birleştiren bir oyun olan Stardew Valley, 2021 sonbaharında Xbox Game Pass'e çıkış yapacak.

Dün,/twitchgaming ve ID@Xbox yayını sırasında ortaya çıkan Stardew Valley, Aragami 2, Evil Genius 2 ve Pupparazzi ile birlikte Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Stardew Valley ilk olarak 2016 da PC'de piyasaya sürüldü. Stardew Valley, tüm parçaları bir araya getirdiğinde harika bir kırsal macera yaratan eğlenceli bir oyun. Yağmurlu, güneşli, karlı veya polenlerle dolu bir havada, oyuncular, toplanmaya ve ustalaşmaya hazır çok sayıda harika aktivite ve kurulmayı bekleyen yeni dostlukları deneyimleyecek.

STARDEW VALLEY NASIL OYNANIR?

Stardew Valley eşli, tek ve çok oyunculu bir şekilde oynanabilir. Oyunda Stardew Valley adında bir kasabaya gidilir. Orada birçok aktivitelerin bulunduğu ortamda kafanıza göre takılıp ekin üretme, aile kurma, ürün alıp satma gibi birçok oyun çeşitleriyle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Ayrıca oyun üç oyuncuya kadar çevrimiçi oynanmasına izin vermektedir. Barone geliştiricileri tarafından geliştirilen oyun 4 yılı aşkın bir sürede tasarlandı. Stardew Valley kendi sistemini geliştirmek için yoğun bir tasarım aşaması kaydederken, oyun içerisindeki bazı iyileştirmeler gerçekleştirmek için Harvest Moon video oyunundan büyük ölçüde kaynak alındığı söylenebilir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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