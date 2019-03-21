Starbucks Start-up Yatırım Fonuna 100 Milyon Dolar Yatırdı

Starbucks, gıda ve perakende sektörlerinde yer alan start-up teknoloji şirketlerine odaklanan bir yatırım fonu oluşturmak için özel sermaye şirketi Valor Equity Partners ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Starcbucks, önümüzdeki aylarda toplam 300 milyon dolar yatırım yapmayı amaçladığı Valor Siren Ventures I adlı fona 100 milyon dolar yatırdığını açıkladı. Valor'un şirketi aracılığıyla sağlanan fonun yanı sıra, Starbucks start-uplarla doğrudan ticari anlaşmalar yapabilecek.

Starbucks CEO'su Kevin Johnson yaptığı açıklamada, "Yenilikçi fikirlerin gelecek için yakıt olduğuna inanıyoruz ve şirketimizin içindeki içecek, deneyimsel perakende ve dijital volan arasındaki bu mirası geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA