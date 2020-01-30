Starbucks koronavirüs nedeniyle Çin'deki 2 binden fazla şubesinde kepenk kapatıyor

30.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:03

Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, Çin'de hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle şubelerinin yarısının kepenk kapatacağını açıkladı.



Starbucks yönetiminden yapılan açıklamada kararın hem personelin hastalıktan korunması hem de Çin hükümetine destek için alındığı belirtildi. Amerikan devinin ABD'nin ardından en büyük ikinci pazarı olan Çin'de 4 bin 300 şubesi bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle