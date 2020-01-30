Starbucks koronavirüs nedeniyle Çin'deki 2 binden fazla şubesinde kepenk kapatıyor
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Starbucks koronavirüs nedeniyle Çin'deki 2 binden fazla şubesinde kepenk kapatıyor

Kararın hem personelin salgından korunması hem de Çin hükümetine destek için alındığı belirtildi. Amerikan devinin ABD'nin ardından en büyük ikinci pazarı olan Çin'de 4 bin 300 şubesi bulunuyor

30.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:03
Starbucks koronavirüs nedeniyle Çin'deki 2 binden fazla şubesinde kepenk kapatıyor

'nin dünyaca ünlü kahve zinciri , Çin'de hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle şubelerinin yarısının kepenk kapatacağını açıkladı.


Starbucks yönetiminden yapılan açıklamada kararın hem personelin hastalıktan korunması hem de Çin hükümetine destek için alındığı belirtildi. Amerikan devinin ABD'nin ardından en büyük ikinci pazarı olan Çin'de 4 bin 300 şubesi bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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