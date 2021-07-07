Starbucks, CarrefourSA marketlerinde yerini aldı
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Starbucks, CarrefourSA marketlerinde yerini aldı

Starbucks, CarrefourSA marketlerinde yerini aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Starbucks ve CarrefourSA arasında iş birliği yapıldı.

Starbucks ve CarrefourSA arasında iş birliği yapıldı. Bu kapsamda Starbucks kiosku, tüm içecekleri, gıda ürünleri ve kahve çekirdekleriyle CarrefourSA'nın İstinye Hiper ve Anadoluhisarı Gurme marketlerinde kahve tutkunlarıyla buluştu.

Starbucks ile Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirten CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu; "CarrefourSA olarak müşterilerimize hizmetin doğrusunu sunmak için marka iş birlikleriyle alışveriş deneyimini sürekli olarak geliştiriyoruz. Müşterilerimize alışveriş yaparken bir kahve molası, hatta kahvelerini içerken alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Böylelikle tüm ihtiyaçlara aynı adreste cevap verebiliyoruz" dedi. Kutay Kartallıoğlu, iki büyük markanın yan yana geldiği iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ve birlikteliğin kapsamının büyüyeceğine inandıklarını söyledi.

STARBUCKS, ANADOLUHİSARI CARREFOURSA GURME'DE AÇILDI

Starbucks, Anadoluhisarı CarrefourSA Gurme'de yeni bir kiosk noktasıyla hizmet vermeye başladı. Hizmet noktalarında geri dönüşümlü malzeme ve sistemler kullanmaya önem veren Starbucks, aynı zamanda sürdürülebilir geleceğe de hizmet ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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