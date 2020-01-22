Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor
Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor.CEO Kevin Johnson şirketin çevre korumasıyla ilgili yeni hedeflerini açıkladı
22.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:33
Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor.
Starbucks CEO'su Kevin Johnson, salı günü yaptığı açıklamada şirketin çevre korumasıyla ilgili yeni hedeflerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com