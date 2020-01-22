Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor
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Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor.CEO Kevin Johnson şirketin çevre korumasıyla ilgili yeni hedeflerini açıkladı

22.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:33
Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor

Dünyanın en büyük kahve zinciri 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor.


Starbucks 'su Kevin Johnson, salı günü yaptığı açıklamada şirketin çevre korumasıyla ilgili yeni hedeflerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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