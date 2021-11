Star Wars: The Old Republic'in yeni DLC'si önümüzdeki haftalarda çıkış yapacak

Legacy of the Sith, oyuncuları Manaan gezegenine, diğer adıyla tüm The Old Republic şövalyelerinin köpekbalıklarının saldırısına uğradığı gezegen. Sith Darth Malgus'un neyin peşinde olduğunu öğrenmek ve yukarıda bahsedilen Tau Idair, Arn Peralun, Major Anri, Lana Beniko ve Darth Rivix gibi çeşitli geri dönen hikaye karakterlerini yakalamak için Manaan'da yer alınacak.

Legacy of the Sith genişleme paketinin piyasaya sürülmesiyle aynı zamanda, bir güncellemede yeni savaş tarzı sistemi gelecek. Oyuncuların seviye 10'a ulaşana kadar beklemek ve gelişmiş bir sınıfın kilidini açmak yerine birinci seviyeden farklı sınıfların savaş yeteneklerini seçmelerine izin verecek.

Legacy of the sith'in birikmesi sırasında, The Old Republic'in klasik sinematik fragmanları parlak 4K versiyonlarla yeniden yayınlanmaya başladı. Orijinal Deceived fragmanı çıkmıştı şimdi ise Return, Hpe, Sacrifice ve Betrayed çıkış yaptı.

