Star Wars: Squadrons Resmi Olarak Duyuruldu
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Star Wars: Squadrons Resmi Olarak Duyuruldu

Bu yılın Star Wars oyununu Motive Studios geliştiriyor. Star Wars: Squadrons oyunu, Electronic Arts ve Motive Studios tarafından PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için duyuruldu.

Star Wars: Squadrons Resmi Olarak Duyuruldu
15.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:09

Bu yılın Star Wars oyununu Motive Studios geliştiriyor. Star Wars: Squadrons oyunu, Electronic Arts ve Motive Studios tarafından PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için duyuruldu. Çıkış tarihi olarak da 2 Ekim 2020 gösteriliyor.

Yeni oyun aslında geçtiğimiz hafta içerisinde sızdırılmış ve çok geçmeden Amerika menşeli yayıncı tarafından da teyit edilmişti. Şu anda Epic Games, Steam ve Xbox mağazalarından ön-sipariş ile alabileceğiniz Star Wars: Squadrons, bütün platformlarda çapraz platform desteği sunacakken PC ve PlayStation 4 üzerinde de sanal gerçeklik desteğiyle oynanabilecek.

Oyunu ön-sipariş ile satın alacak olan oyunculara pilotlar ve Starfighter'lar için toplamda altı farklı kozmetik eşya hediye edilecek. Bunlar Yeni Cumhuriyet tarafı için New Republic Recruit Flight Suit (Epic), New Republic Recruit Starfighter Skins (Rare) ve New Republic Recruit Decal (Common) ve İmparatorlul için de Imperial Ace Flight Suit (Epic), Imperial Ace Starfighter Skins (Rare) ve Imperial Ace Decal (Common).

Star Wars: Squadrons Nasıl Bir Oyun Olacak?

Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü sonrasında Galaktik İç Savaş'ın bitimine yakın bir dönemde geçecek olan Star Wars: Squadrons, tek oyunculu hikayesi ile bir pilotun yerine geçirecek. Yeni Cumhuriyet özgürlük için savaşacakken İmparatorluk ise düzen beklentisi içinde olacak. Sizin yapmanız gereken ise galaksinin en iyilerinin arasına katılıp, iki tarafın da bakış açılarından anlatılan hikayede verilen mücadeleye ortak olmak.

Çok oyunculu modlarda ise, hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk gibi farklı Starfighter sınıflarından araçların kontrolüne geçerek Yavin Prime ve Galitan uydusu gibi tanınmış ve daha önceden hiç görülmemiş savaş alanlarında takım olarak stratejik beşe beş savaşlarda taktiksel görevleri tamamlamaya çalışacak ya da filonuz ile birlik olup devasa filo savaşlarına girebileceksiniz. Uzay aracınızın donanımını ve görünümünü özelleştirebildiğiniz gibi silahlar, kalkanlar ve motorlar arasında güç dağılımını gerçekleştirebileceksiniz.

Star Wars: Squadrons oyununda oynadıkça açabileceğiniz birçok ödül bulunuyor. Rütbeniz yükseldikçe de yeni silahlar, Starfighter sınıfları için yeni gövdeler, motorlar, kalkanlar ve görünüm ögeleri açabileceksiniz.

Resmi Star Wars Squadrons sayfası üzerinden sistem gereksinimleri de açıklanmış. Sanal gerçeklik cihazları ve normal oynanış için ayrılmış olan detaylara aşağıdan bakabilirsiniz.

Star Wars Squadrons Sistem Gereksinimleri Önerilen (VR'sız) ve Minimum (VR)

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G

İşlemci (Intel): Intel I7-7700

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 veya muadili

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1060 veya muadili

DirectX: 11

Çok Oyunculu Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Sabit Disk Alanı: 30 GB

Star Wars Squadrons Minimum Sistem Gereksinimleri (VR'sız)

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X

İşlemci (Intel): Intel I5-7600

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya muadili

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 veya muadili

DirectX: 11

Çok Oyunculu Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Sabit Disk Alanı: 30 GB

Star Wars Squadrons Önerilen Sistem Gereksinimleri (VR)

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G

İşlemci (Intel): Intel I7-7700

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 570 veya muadili

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1070 veya muadili

DirectX: 11

Çok Oyunculu Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Sabit Disk Alanı: 30 GB

Son olarak, 19 Haziran 2020 Cuma günü TSİ 02: 00 sıralarında başlayacak olan EA Play Live 2020 etkinliğinde Star Wars: Squadrons bir oynanış gösterimi yapılacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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