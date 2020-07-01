Star Wars: Squadrons PC Gereksinimleri Güncellendi
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Star Wars: Squadrons PC Gereksinimleri Güncellendi

Çıkışını merakla beklediğimiz Star Wars: Squadrons PC gereksinimleri ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Electronic Arts, oyunun

Star Wars: Squadrons PC Gereksinimleri Güncellendi
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:45

Çıkışını merakla beklediğimiz Star Wars: Squadrons PC gereksinimleri ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Electronic Arts, oyunun sistem gereksinimlerinde güncellemeye gitti. Bu güncelleme sonucunda işlemci ve depolama alanı detaylarında değişiklikler yaşandı.

Motive Studios tarafından geliştirilmekte olan Star Wars: Squadrons, bu ayın ortalarında duyurulmuştu. Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü sonrasında ve Galaktik İç Savaş'ın bitimine yakın bir dönemde geçecek olan oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu modlar ile gelecek. Ana senaryoda pilot konumunda bulunarak Yeni Cumhuriyet ve İmparatorluk taraflarında ayrı ayrı dinleyeceksiniz ve galaksinin en iyilerinin arasına katılıp, verilen mücadeleye ortak olacaksınız.

Çok oyunculu modlarda ise, farklı Starfighter sınıflarından araçların kontrolüne geçerek Yavin Prime ve Galitan uydusu gibi tanınmış ve daha önceden hiç görülmemiş savaş alanlarında takım olarak stratejik beşe beş savaşlarda taktiksel görevleri tamamlamaya çalışacak ya da filonuz ile birlik olup devasa filo savaşlarına girebileceksiniz.

Özelleştirme sisteminin de bulunduğu oyunda, oynadıkça açabileceğiniz birçok ödülün yanı sıra Rütbeniz yükseldikçe de yeni silahlar, Starfighter sınıfları için yeni gövdeler, motorlar, kalkanlar ve görünüm ögeleri açabileceksiniz.

Star Wars: Squadrons PC Gereksinimleri (Güncel)

Electronic Arts ve Motive Studios, Star Wars: Squadrons duyurusunu yaptıklarında oyunun sistem gereksinimlerini de paylaşmışlardı. Ancak sonradan bu sistem gereksinimlerinde bir takım değişikliklere gidildi. Yayınlanan yeni detaylara göre artık en düşük sistem gereksinimlerinde en aşağı Intel i5 6600, önerilen sistem gereksinimlerinde ise AMD Ryzen 3 3200G yerine AMD Ryzen 7 2700X ihtiyacınızı görecek. Sistem depolama alanı kısmında ise 10 GB'lık bir artış söz konusu.

Star Wars: Squadrons En Düşük Sistem Gereksinimleri (VR'sız)

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X

İşlemci (Intel): Intel i5 6600k

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya muadili

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 veya muadili

DirectX: 11.1

Çok-Oyunculu Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 Kbps veya daha hızlı internet bağlantısı

Sabit Disk Depolama: 40 GB

Star Wars: Squadrons Önerilen Sistem Gereksinimleri (VR'sız)/ En Düşük (VR)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci (AMD): Ryzen 7 2700X

İşlemci (Intel): Intel i7-7700

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 veya muadili

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1060 veya muadili

DirectX: 11.1

Çok-Oyunculu Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 Kbps veya daha hızlı internet bağlantısı

Sabit Disk Depolama: 40 GB

Star Wars: Squadrons Önerilen Sistem Gereksinimleri (VR)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci (AMD): Ryzen 7 2700X

İşlemci (Intel): Intel i7-7700

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 570 veya muadili

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1070 veya muadili

DirectX: 11.1

Çok-Oyunculu Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 Kbps veya daha hızlı internet bağlantısı

Sabit Disk Depolama: 40 GB

Kaynak: Tamindir

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