19.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:30

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

"Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi"

"Star Wars: Güç Uyaniyor"da imzası bulunan J.J. Abrams'ın yönetmen koltuğuna geri döndüğü ve Skywalker serisinin finalini yapacak olan "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi"; The Resistance'ın özgürlük adına verdiği son büyük savaşı ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda tekrar bir araya gelmelerini işliyor.

Aksiyon sahneleriyle öne çıkan fantastik bilim kurgu türündeki filmin oyuncu kadrosunda Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Ian McDiarmid, Keri Russell, Billy Dee Williams, Domhnall Gleeson ve Richard E. Grant yer alıyor.or.

Kaynak: AA

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