Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor

Geliştirici Aspyr Media'nın birinci şahıs taktik nişancı oyunu Star Wars: Republic Commando'yu PlayStation 4 için dijital olarak ve 6 Nisan'da çıkacak ve Switch'i için 14.99 dolara piyasaya süreceğini duyurdu.

Star Wars: Republic Commando ilk olarak Xbox için Şubat 2005'te ve PC için Mart 2005'te piyasaya sürülmüştü. PC sürümü Steam, GOG ve Origin aracılığıyla elde edinilebilir.

Star Wars Republic Commando Duyuru Fragmanı

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Kaynak: Playerbros