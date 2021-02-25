Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor

25.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:19
Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor

2005 yılında çıkan Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor.

Geliştirici Aspyr Media'nın birinci şahıs taktik nişancı oyunu Star Wars: Republic Commando'yu PlayStation 4 için dijital olarak ve 6 Nisan'da çıkacak ve Switch'i için 14.99 dolara piyasaya süreceğini duyurdu.

Star Wars: Republic Commando ilk olarak Xbox için Şubat 2005'te ve PC için Mart 2005'te piyasaya sürülmüştü. PC sürümü Steam, GOG ve Origin aracılığıyla elde edinilebilir.

Star Wars Republic Commando Duyuru Fragmanı

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/VPUQRA-chBw#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Mustafa Şentop Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Ezgi Mola Sibel Can Cem Yılmaz İrem Derici
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Hakan Kutlu Osman Özköylü Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Star Wars Republic Commando PS4'e ve Switch'e geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 18:21:32. #1.15#
title