Star Wars Oyunu Project Maverick Bu Hafta Duyurulabilir Yakın bir zamanda yeni bir Star Wars oyunu duyurulabilir. Electronic Arts ve EA Motive, Star Wars: Project Maverick için bir duyuruya hazırlanıyor olabilirler.

Yakın bir zamanda yeni bir Star Wars oyunu duyurulabilir. Electronic Arts ve EA Motive, Star Wars: Project Maverick için bir duyuruya hazırlanıyor olabilirler.

Disney ve Electronic Arts arasında devam etmekte olan anlaşma kapsamında, Star Wars oyunları Amerika menşeli yayıncı bünyesinde geliştiriliyor ve yayınlanıyor. Son olarak Respawn Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Star Wars Jedi: Fallen Order satışa sunulmuştu. Sıradaki oyun ise geliştirilme aşamasındaki kod adıyla Star Wars: Project Maverick olacakmış gibi görünüyor.

Hatırlayacağınız üzere Star Wars: Project Maverick, PlayStation mağazalarına hem herkesin erişimine açık hem de gizlice eklenen oyunları takip eden PSN releases tarafından yapılan Twitter paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Beta aşamasındayken ortaya çıkmış olan oyunun bir sanal gerçeklik cihazları için geliştirilmediği ve Play Together parametresine 5 değerinin verilmiş olmasına bağlı olarak çok oyunculu mod desteğinin olacağına işaret edilmişti. Dahası ise, Jason Schreier bunun küçük ve daha sıra dışı bir oyun olacağını söylemişti.

Star Wars: Project Maverick, Bu Hafta Duyurulabilir Yakın bir zaman önce Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Schreier, bu oyunun yakın bir zamanda duyurulacağını söyledi.

Looks like someone's getting ready to announce a new game: https://t.co/9qBtRH05tY

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 28, 2020

Geçtiğimiz hafta içerisinde ise Reddit üzerinden Jeff Grubb tarafından oluşturulmuş bir duyuru takvimi paylaşıldı. Bu takvime göre, Star Wars: Project Maverick 2 Haziran 2020 tarihinde yani yarın duyurulacak.

Her iki isim de güvenilir kaynaklar üzerinden hareket ettikleri için, ortaya atılan bu iddia dikkate alınmaya değer. Mesela Jeff Grubb, Sony Interactive Entertainment tarafından gerçekleştirilecek olan sunumun tarihini önceden söylemiş ve nokta atış yapmıştı. Bu nedenle de yarını veya Çarşamba gününü bekleyelim bakalım neler olacak?