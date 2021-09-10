Star Wars: Knights of the Old Republic resmi olarak duyuruldu
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Star Wars: Knights of the Old Republic resmi olarak duyuruldu

Star Wars: Knights of the Old Republic resmi olarak duyuruldu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Geliştirici ekip oyunun orijinal hikayesini korumayı hedefliyor

2000'li yılların başında oyun dünyasında büyük ses getiren rol yapma oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic remake versiyonuyla yeniden oyuncularla buluşuyor. Dün gece Sony tarafından gerçekleştirilen Playstation sunumunda duyurulan oyun için henüz çıkış tarihi verilmedi.

Aspyr ve Sony'nin ortaklaşa geliştirdiği yeniden yapım konsolda yalnızca Playstation 5'e özel olacak. Aynı zamanda PC platformunda da oynanabilir olacak. Star Wars KOTOR görseller, modern teknikler ve oynanışıyla yeni nesile adapte edilecek. Ayrıca geliştirici ekip oyunun asıl odak noktası olan orijinal hikaye ve karakterlerin bütünlüğünü korumayı hedefliyor.

"Star Wars: Knights of the Old Republic, orijinal üçlemedeki olaylardan 4 bin yıl öncesini konu alıyor ve galaksinin kaderi için verilen destansı bir mücadelede yeni kahramanlar ve kötü adamların hikayesini sunuyor. Aspyr ve Sony Interactive Entertainment'taki ekip, size bu klasik Star Wars macerasının yeniden yapımını sunmak için Lucasfilm Games ile güçlerini birleştirdi."

Kaynak: Playerbros

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