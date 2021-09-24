Star Wars: Knights of the Old Republic Nintendo Switch'e Geliyor - Haberler
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Star Wars: Knights of the Old Republic Nintendo Switch'e Geliyor

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Star Wars: Knights of the Old Republic Nintendo Switch'e Geliyor

star-wars-knights-of-the-old-republic-nintend-switch-versiyonu-duyuruldu

2003'te çıkan BioWare'in klasik RPG'si Nintendo Switch için duyuruldu.

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2003'te çıkan Star Wars: Knights of the Old Republic Nintendo Switch için çıkış tarihi ile birlikte duyuruldu.

Dün düzenlenen Nintendo Direct etkinliğinde, BioWare stüdyosunun geliştirdiği ve büyük beğeni toplayan RPG türündeki Star Wars: Knights of the Old Republic'in Nintendo Switch konsoluna geleceği açıklandı. Yakın zamanda remake versiyonu da duyurulan bu klasik yapımın Nintendo Switch portunu Aspyr stüdyosu hazırlıyor.

Star Wars: Knights of the Old Republic Nintendo Switch versiyonu 11 Kasım 2021'de ve 15 dolar fiyat etiketiyle çıkacak. Dosya boyutu 15,6 GB olacak.

Star Wars: Knights of the Old Republic, 2003'te PC ve Xbox için çıkışının ardından daha sonra Android ve iOS gibi mobil platformlara da çıkmıştı. Şimdi de bunlara Nintendo Switch eklendi. Oyunun orijinal versiyonu PlayStation platformunda yer almıyor ancak remake versiyonu ile ilk kez oynanabilir olacak.

Bu ay düzenlenen PlayStation Showcase etkinliğinde ise Star Wars: Knights of the Old Republic'in baştan aşağıya yeniden geliştirilen remake versiyonu duyurulmuştu. Orijinal oyunun Switch versiyonunu hazırlayan Aspyr Media, aynı zamanda Star Wars: KOTOR Remake'i de geliştiriyor. Kotor Remake'in ise henüz bir çıkış tarihi yok. Çıkış yapacağı platformlar ise PlayStation 5 ve PC. Oyun konsol tarafında PS5 için en az bir yıl süreyle özel olacak.

Işın Kılıçlarını Hazırlayın: KOTOR Remake Duyuruldu!

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